Politie heeft na rellen vijftig Duindorpers in het vizier: ‘We hebben de namen’

De politie heeft zo’n vijftig Duindorpers in het vizier na de rellen in de wijk. Het gaat om jonge bewoners die tijdens de ongeregeldheden van de afgelopen week met de politie in aanraking zijn gekomen. Dat kan gaan om een bekeuring vanwege het niet-naleven van de coronaregels of om ernstiger vergrijpen.

,,We hebben hun namen’’, zegt Haags burgemeester Jan van Zanen deze vrijdagmiddag op het stadhuis. ,,En we gaan ze allemaal nalopen. Deze mensen krijgen de politie op bezoek, of ze zullen met hun ouders naar het politiebureau moeten komen. Hoe dan ook: we laten ze hier niet mee wegkomen’’.

Zonder duidelijke aanleiding begonnen jongeren in Duindorp vorige week woensdag te rellen. Die avond gooiden ze de ruiten in van een HTM-bus. Ook stichten ze her en der brandjes in de wijk. De dagen erna was het eveneens raak: Politiebusjes werden bekogeld met vuurwerk, flessen en stenen. Vuilcontainers gingen de fik in en lantaarnpalen werden omver getrokken.

De Mobiele Eenheid greep stevig in, Duindorp werd hermetisch afgesloten om te voorkomen dat jongeren uit andere wijken uit sensatiezucht mee zouden gaan rellen. Afgelopen maandagavond was het nog steeds onrustig in de wijk en hield de Haagse politie nog negen mensen in Duindorp aan.

Coronamoeheid

Volgens Van Zanen zijn de bewoners het inmiddels helemaal zat. Vorig jaar was het in de weken voor oud en nieuw ook al hommels in de wijk.Nadat de traditionele vreugdevuren werden afgeblazen, gingen jongeren uit Duindorp en andere Haagse wijken helemaal los. De brandweer moest honderden keren uitrukken om auto’s en vuilcontainers te blussen.

Waarom de Duindorpse jongeren deze keer aan het rellen zijn geslagen, is ook de Haagse burgemeester niet duidelijk. ,,Misschien heeft het te maken met de herfstvakantie en met coronamoeheid’’, suggereert hij. ,,Het zou ook kunnen zijn dat ze iets hebben gehoord over de vreugdevuren (die vorige week in de lokale politiek besproken werden, red.) Maar voor alle duidelijkheid: over de vuren voor de komende jaarwisseling hebben we nog helemaal niks besloten.’’

Van Zanen roept wijkbewoners die tijdens de ongeregeldheden iets gezien of gehoord hebben nadrukkelijk op om dat te melden bij de politie. ,,Dat kan ook via Misdaad Anoniem. Dan komt via hen de informatie bij het juiste politieteam terecht’’, zegt hij. ,,We kunnen dit niet zomaar laten gebeuren.’’

Molotovcoctails

,,Een aantal mensen schijnt het heel plezierig te vinden om spullen van anderen te slopen, molotovcoctails te gooien of vuurwerk af te steken’’, moppert Van Zanen. ,,Daar word je niet blij van. Bewoners zijn er bang voor. Ze maken zich zorgen, het kan ook zomaar verkeerd aflopen.’’

Afgelopen zondag sprak de burgemeesters met bewoners uit Duindorp op het stadhuis. Vanmiddag bracht hij met wethouder Bert van Alphen een bezoekje aan het Trefpunt in de wijk om met bewoners, ondernemers en welzijnwerkers te spreken over de situatie in Duindorp. ,,Gelukkig is het de afgelopen dagen rustig gebleven’’, zegt hij.

Of dat zo blijft moet nog blijken. Over de vreugdevuren van komende jaarwisseling wordt binnen een paar weken een besluit genomen. De vergunningverlening door de gemeente Den Haag en de provincie lijkt het probleem niet, de vraag is vooral of het coronovirus tegen die voldoende is ingedamd om zo’n festijn op het strand mogelijk te maken.