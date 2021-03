Politie heeft verdachte van doodsteken Armando (26) in zicht, beelden vanavond getoond

Het is het slechte nieuws bij het goede nieuws. Want de man van wie de politie denkt dat hij Armando heeft doodgestoken is nog niet herkend. Daarom worden vanavond de beelden vertoond in de opsporingsprogramma’s van de politie. Ook stuurt de politie vanmiddag een sms-bom aan iedereen die op die fatale dag in februari in het Rijswijkse park was met de oproep om te kijken naar de uitzendingen.