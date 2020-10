Politie heeft vijftig Duindorpers op de korrel: ‘We hebben van hen de namen’

De politie heeft zo’n vijftig Duindorpers in het vizier. Dat kan gaan om een bekeuring vanwege het niet-naleven van de coronaregels of om ernstiger vergrijpen. Het gaat om veelal jonge wijkbewoners die tijdens de relletjes van afgelopen week met de politie in aanraking zijn gekomen.

,,We hebben van hen de namen’’, zei Haags burgemeester Jan van Zanen vanmiddag. ,,En we gaan ze allemaal nalopen. Deze Duindorpers krijgen de politie op bezoek, of ze zullen met hun ouders naar het politiebureau moeten komen. Hoe dan ook: we laten ze er niet mee wegkomen’’.

Zonder duidelijke aanleiding begonnen jongens in Duindorp vorige week woensdag te rellen. Die avond gooiden ze de ruiten in van een HTM-bus. Ook stichtten ze her en der brandjes in de wijk. De dagen erna was het eveneens flink raak: politiebusjes werden bekogeld met vuurwerk, flessen en stenen. Vuilcontainers gingen de fik in en lantaarnpalen werden omver getrokken.

Stevig

De Mobiele Eenheid greep stevig in, Duindorp werd hermetisch afgesloten om te voorkomen dat jongeren uit sensatiezucht mee zouden gaan rellen. Afgelopen maandagavond was het nog steeds onrustig in de wijk en hield de Haagse politie nog negen mensen in Duindorp aan.

Volgens Van Zanen zijn de bewoners het inmiddels helemaal zat. Vorig jaar was het in de weken voor oud en nieuw ook al hommels in de wijk. De burgemeester roept bewoners die iets gezien of gehoord hebben nadrukkelijk op om dat te melden bij de politie. ,,Dat kan ook via Misdaad Anoniem. De informatie komt dan bij het juiste politieteam terecht’’, zei hij op het stadhuis.

