Politie houdt demonstrerende huisartsen tegen bij Binnenhof

Politie heeft vrijdagmiddag demonstrerende huisartsen tegengehouden bij het Binnenhof. De groep vertrok vanaf de demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar de actievoerders aandacht vroegen voor de drukte in de huisartsenzorg.

De enkele honderden demonstranten die al op het Binnenhof stonden, heeft de politie weggestuurd. Na tien minuten vertrok een deel van de groep in polonaise. Gezondheidsminister Ernst Kuipers zou naar de demonstratie komen, maar door de uitgelopen ministerraad kon hij niet meer aanwezig zijn.

Honderden demonstranten vertrokken vervolgens naar het Binnenhof om verhaal te halen bij Kuipers. De huisartsen voelen zich niet gehoord en zijn boos dat de minister niet naar het Malieveld kwam. ,,Kennelijk is alles belangrijker dan de huisartsen”, zegt één van de huisartsen. Omstreeks 16.15 kwam de minister naar buiten om met de demonstrerende huisartsen in gesprek te gaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Minister Ernst Kuipers in gesprek met de demonstrerende huisartsen. © AD

Honderden mensen demonstreerden vrijdagmiddag op het Malieveld tegen de hoge druk in de huisartsenzorg . Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners protesteren tegen de vele extra taken die de huisartsenpraktijken op zich moeten nemen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de grens bereikt van wat de huisartsenzorg aankan.

Veel demonstranten zijn gekleed in een wit shirt. Daarop staat het aantal patiënten voor wie ze zorgen, zoals “s Nachts 202.000 patiënten in m’n eentje’. Op spandoeken staan kreten zoals ‘te veel pijn in de eerste lijn’ en ‘ik heb zorgen om de zorg van morgen’. Op borden staan teksten als ‘Heeft u een momentje? Wij namelijk niet!’ en ‘Help de huisarts verzuipt’. Sommige mensen hebben een paarse krokodil bij zich, als symbool voor bureaucratie.

Quote We zijn de poortwach­ter. Dat willen we graag blijven, maar dan moet de poort wel open Aard Verdaasdonk

Aard Verdaasdonk van de LHV roept tijdens de demonstratie op om de wachtlijsten in de jeugdzorg en in de ziekenhuizen op te lossen. ,,We zijn de poortwachter. Dat willen we graag blijven, maar dan moet de poort wel open.”

Een huisarts heeft een videoboodschap ingesproken vanaf de Antillen. ,,In tegenstelling tot Schiphol kan de zorg geen vluchten schrappen.” David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), prijst de huisartsen en betuigt zijn steun voor de praktijken. ,,Wij staan op de schouders van reuzen.”

Volledig scherm De huisartsen werden door de politie tegengehouden bij het Binnenhof. © AD

Volledig scherm De demonstranten werden voor het Binnenhof tegengehouden door de politie. © AD

Volledig scherm Huisartsen demonstrerend op het Malieveld in Den Haag. © Regio15

