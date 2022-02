Politie houdt jongen (16) aan die verdachte kleding draagt; hij wilde met keukenmes overval plegen

Gezocht: studenten die op ‘koffiedate’ willen met een Haagse senior

Careibu is met spoed op zoek naar studenten die in zijn voor koffiedates, uitstapjes of spelletjes spelen met een senior. De vraag naar maatjes voor kwetsbare en eenzame 65-plussers is de afgelopen maanden opgelopen tot 34 openstaande aanvragen in Den Haag.

8 februari