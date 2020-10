Politie houdt man (26) met getrokken wapens aan, nadat deze met mes achter Hagenaars aanrende

Jongens die 53-jarige man mishandel­den omdat die afstand wilde houden, hoeven niet terug de cel in

15 oktober Vier jongens tussen de 15 en 19 jaar die in maart in Den Haag een 53-jarige man sloegen en schopten nadat die had gevraagd om afstand te houden, zijn vanmiddag veroordeeld tot ruim een maand jeugddetentie. Twee van hen krijgen ook een leerstraf. ‘Ze hebben geen enkel respect getoond’, aldus de rechtbank.