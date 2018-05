Politie houdt verdachte aan na inbraak auto's station Mariahoeve

Extra aandacht voor Dodenher­den­king in Den Haag

15:18 Het is komende vrijdag 4 mei en dat betekent dat Den Haag weer stilstaat bij de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Meest bekend is de herdenking op de Waalsdorpervlakte, maar ook de Kinderherdenking in Madurodam wordt extra in de schijnwerpers gelegd.