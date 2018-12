Politie houdt verdachte meerdere brandstichtingen Voorburg aan

De politie arresteerde de verdachte aan de Scheltuslaan, waar gisternacht een tuinhuisje in brand stond. Hij voldeed aan het signalement van een getuige die eerder die nacht een brandstichting aan de Prinses Irenestraat had gemeld.



De man wordt ook in verband gebracht met een poging tot brandstichting van een geparkeerde auto aan de Hendrik van Boeijenlaan en twee brandstichtingen in vuilnisbakken aan diezelfde laan. De politie is nog op zoek naar getuigen, ook van andere brandstichtingen in Voorburg die mogelijkerwijs niet zijn gemeld.



Bekijk hieronder beelden van het uitgebrande tuinhuisje aan de Scheltuslaan: