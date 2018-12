Politie houdt verdachte meerdere straatroven aan

Video Dit is hoe de koninklij­ke kerstboom van bos naar paleis werd gebracht

17:34 Ook de koninklijke familie is helemaal in kerstsferen. Op het voorplein van paleis Noordeinde staat een twaalf meter hoge dennenboom. De boom wordt verlicht door 2500 ledlampjes en komt van kroondomein ’t Loo. Dit is de reis die de royale fijnspar aflegde, van bos tot paleis.