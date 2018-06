Politie houdt zoektocht naar verdachten woningoverval Spiegelkarpersingel

Een woning aan de Spiegelkarpersingel in het Haagse stadsdeel Leidschenveen werd aan het begin van de avond overvallen. De mogelijke vluchtauto kwam daarna in botsing op de N14, waarna de politie één inzittende kon aanhouden.



De politie is een grootscheepse zoekactie gestart naar mogelijk meerdere verdachten. Of er meer aanhoudingen zijn gedaan, is onduidelijk.



