Politie in Den Haag bij acute meldingen minder vaak op tijd dan collega’s in andere grote steden

Dat blijkt uit cijfers van de politie die door Local Focus in kaart zijn gebracht. Prio 1-meldingen komen meestal via het alarmnummer 112 bij de meldkamer binnen. Hierbij is het van groot belang dat de politie snel ter plaatse is omdat inzet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een vechtpartij, een overval of een brand. In 90 procent van de gevallen moet de politie binnen het kwartier op de plek des onheils zijn.

Westland scoort het laagst

In Den Haag lukt dat in 83,1 procent van de gevallen. In Westland ligt dat percentage echter nog veel lager: in slechts 42,1 procent is de politie er binnen de vastgestelde norm. In Pijnacker-Nootdorp is er blijkbaar voldoende politiecapaciteit, want hier ligt het percentage op 100 procent. Ook in Wassenaar (88,7 procent) en Midden-Delfland (88,4 procent) hoeven mensen niet lang te wachten.