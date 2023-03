Politie-inval in loods met 300.000 pillen: celstraffen tot 70 maanden geëist

Moeder van baby die uit raam viel in Haagse Schilders­wijk blijft vastzitten

De moeder van de baby die op 24 februari uit een raam van een woning in de Jacob Catsstraat in de Haagse Schilderswijk viel en later overleed, blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Den Haag heeft besloten haar voorarrest met negentig dagen te verlengen, aldus het Openbaar Ministerie.