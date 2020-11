Politie krijgt één tip over belager die verkeersregelaar met ijzeren staaf mishandelde in Scheveningen

Plus aan Fahren­heits­traat overvallen, politie zoekt naar man met grote neus en tattoo onder oog

9 november De Plus-supermarkt aan de Fahrenheitstraat in Den Haag is gisteravond rond 21.00 uur overvallen. Wat er is buitgemaakt, is niet bekend. Vermoedelijk is de verdachte in het kantoor boven de winkel geweest.