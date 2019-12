Politie laat agenten in lastige wijken rouleren om afstompen en verkeerd gedrag te voorkomen

Dat zei politiechef Paul van Musscher gisteren in een politiek debat over misstanden bij de Haagse politie. ,,Natuurlijk houden we er rekening mee dat wijkagenten een vertrouwensband opbouwen met bewoners. Iemand die al lang in een wijk werkt en op handen wordt gedragen, moeten we niet gaan herplaatsen’’, zei hij. ,,Maar rouleren kan heel goed zijn. Soms zie ik agenten na twee jaar al gedrag vertonen waarvan ik denk: en nu wegwezen. Dan wil ik kunnen ingrijpen.’’ Van Musscher heeft de ondernemingsraad mee: ,,Het plan wordt zeer toegejuicht. We gaan het doen.’’