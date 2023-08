Politie laat naastgelegen panden al jaren leegstaan: ‘Een misdaad’

Mercedes­rij­der die met 187 kilometer per uur op voorganger knalde moet de cel in

De Haagse rechtbank veroordeelt Nuzdar S. (25) uit Leiden tot een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het ongeval dat hij op 1 januari 2022 veroorzaakte in de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag. Ook mag de man, die met 216 kilometer per uur door de tunnel reed, drie jaar niet meer achter het stuur kruipen.