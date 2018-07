Politie lost schot bij aanhouding Kraayensteinlaan

Video Ook mensen met beperking welkom in tram: 'Zij horen er ook gewoon bij'

19:01 'Reizigers met een beperking zijn van harte welkom in de Randstadrail en de nieuwe stadstram in Den Haag'. Dat is de boodschap van de HTM en Voorall. Drie studenten van de Dutch Filmers Academy maakten daarom acht filmpjes die laten zien dat reizen met een beperking heel goed mogelijk is.