Politie lost schot bij aanhouding

Rotterdamse agenten zaten de man al vanaf de Maasstad achterna. Onderweg veroorzaakte hij meerdere aanrijdingen. In de Wagenstraat vluchtte hij een restaurant in.

Wat de reden is dat de agent een schot loste is nog niet bekend. Ook de reden waarom de politie de achtervolging had ingezet is nog onduidelijk. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.