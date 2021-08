Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding aan de Schenkweg

Den Haag heeft ‘overlast’ van Mall of the Nether­lands: ‘Het verkeer moet uit de wijken’

20 augustus Hart voor Den Haag gaat de verkeer- en geluidsoverlast van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam op de politieke agenda zetten in Den Haag. Volgens fractievoorzitter Richard de Mos worden de bewoners van het Haagse stadsdeel Leidschenveen opgezadeld met overlast ‘van buurgemeente Leidschendam-Voorburg'.