Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Teijlerstraat

Dennis van Aarssen als speciale gast op dansgala Free To Move

25 augustus Het is al jaren vaste prik in Den Haag aan het begin van het dansseiezoen: het dansgala Free To Move. Tijdens deze avondvullende voorstelling in het Scheveningse Zuiderstrandtheater zijn nagenoeg alle grote dansgezelschappen te zien nog voordat ze in het theater staan.