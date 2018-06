Politie lost waarschuwingsschot na achtervolging door Den Haag

De politie hield de man staande op de Delftselaan in Den Haag, maar die weigerde daaraan mee te werken. Hij verdween zijn auto in en ging er met hoge snelheid vandoor. Kriskras door de stad, via onder andere het Om en Bij, de Vaillantlaan en de Neherkade, racete de verdachte om te proberen te ontkomen aan de politie.



Op de Van Vredenburghlaan in Rijswijk kwam de achtervolging tot een einde. Daar loste de politie een waarschuwingsschot om de man mee te laten werken aan de aanhouding, meldt een politiewoordvoerder. Hij is uiteindelijk opgepakt en meegenomen naar het bureau. De man is niet geraakt door het schot. De politie heeft na afloop in de omgeving van de auto van de verdachte gezocht met een metaaldetector.



Wat de reden was van de staandehouding is nog onduidelijk, aldus de woordvoerder. Ook waarom de man vluchtte, is niet bekend.



