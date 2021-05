Politie lost waarschuwingsschot tijdens achtervolging om jongens aan te houden

Den Haag is parkeerel­len­de helemaal zat: geen tweede vergunning en ook betaald parkeren sneller mogelijk

22 mei Inwoners van gebieden in Den Haag waar de parkeerdruk hoog is, krijgen vanaf volgend jaar niet zomaar een tweede of derde parkeervergunning. Bij de invoering van betaald parkeren hoeft ook niet meer de hele wijk akkoord te gaan, maar is voldoende draagvlak in de straten waar overlast is voortaan voldoende. Ook zullen er meer garages komen voor bewoners.