Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestatie vluchtende verdachten

Column Den Haag gaat verder met een organisa­tie die intern zo rot is als een container­schip vol mispels

6:03 Advocaten zijn net sekswerkers: zelfde uurtarief, ander lichaamsdeel. De een verhuurt zijn lichaam, de ander verhuurt haar hersens. Uw verwarring is begrijpelijk: in de regel is hersenverhuur een duurdere aangelegenheid dan die van het lichaam. Maar ik ken dames die hun huid even zo duur verkopen.