Politie maakt einde aan bezetting ING-Bank door klimaatactivisten. Geen aanhoudingen verricht

indebuurt.nl Van vleermui­zen kijken tot een beachparty: 9 x Haagse weekend­tips (28 - 30 juli)

Even geen inspiratie voor dit weekend? No worries: wij van indebuurt Den Haag staan voor onze lezers klaar. Na wat onderzoek hebben we weer een aantal toffe activiteiten gevonden. Van een rondleiding door vleermuisbunkers tot een vrijmibo bij Haags Hoog: hieronder lees je de Haagse weekendagenda.