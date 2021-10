Politie maakt einde aan blokkades in Den Haag, meerdere klimaatactivisten opgepakt

Mijn Allessie ‘Lieve Daisy’, een Austin Seven uit 1935, werkt vertede­rend: ‘Iedereen die ik onderweg tegenkom lacht’

9 oktober Tijdens zijn zoektocht naar een oldtimer belandde Mark Baars (56) bij een autohandelaar in Brabant met een loods vol dikke Amerikaanse sleeën. Toch viel hij voor de vreemde eend in de bijt, een Austin Seven uit 1935, een klein zwart autootje dat de verkoper nog ergens in de hoek had staan. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Allessie.