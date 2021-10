Politie maakt einde aan blokkades in Den Haag, ruim zestig klimaatactivisten opgepakt

video Ontdekkin­gen in wereldbe­roem­de schilderij­en: ‘Plots duikt drinkende soldaat op die was weggemof­feld’

10 oktober Een drinkende soldaat die is weggemoffeld in werk van de 17e eeuwse schilder Pieter de Hooch. Een wolkenlucht in een schilderij van Johannes Vermeer die een eeuw later door iemand anders is toegevoegd. Het zijn voorbeelden van verborgen elementen die tijdens de restauratie van wereldberoemde schilderijen zijn ontdekt in het Mauritshuis in Den Haag.