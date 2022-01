Politie maakt einde aan illegaal feest in bedrijfspand aan Haagse Zonweg

Aafke (63) verloor haar enige kind, maar werd kwade en angstige gedachten de baas dankzij deze methode

Mensen maken zich grote zorgen om de wereldeconomie of volkshuisvesting. Omdat piekeren verlamt is het beter je gedachten te analyseren, meent therapeut Aafke van der Veen. Ze wist zelf het intense verdriet om de dood van haar enige kind te verwerken dankzij de ‘Work-methode’ die volgens haar voor iedereen die vaak negatieve gevoelens heeft nuttig is.

12 januari