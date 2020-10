Politie maakt einde aan levensgevaarlijke hennepkwekerij: ‘Op de hoofdkabel meer dan 315 ampère’

In de Alkmaarsestraat in Scheveningen heeft de politie vandaag in twee kelderruimtes liefst 540 hennepplanten aangetroffen. Bij die inval dreigde brandgevaar door het illegaal aftappen van stroom.