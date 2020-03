Politie maakt einde aan Turkse bruiloft in Opera: ‘Er was meer dan 500 man aanwezig’

Rond negen uur kwamen bezoekers naar buiten, meldt mediapartner Regio15. Een uur later was de rust helemaal teruggekeerd, meldt AD-fotograaf Jos van Leeuwen, die poolshoogte nam.

Opvallend is dat de bruiloft gehouden werd ondanks indringende waarschuwingen van de gemeente aan de beheerders van zalencentrum Opera. Zondag kon de politie ingrijpen, nadat in Zuid-Holland een noodverordening inging.

Vrijdag kondigde het kabinet aan dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen verboden zouden worden, om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. De gemeente heeft toen al contact gehad met zalencentra waar veel bruiloften worden gehouden en andere horeca die grote evenementen in de planning had, zoals concerten. ,,Wij hebben ze verteld dat deze maatregel er aan zat te komen, zodat ze daar rekening mee konden houden.”

Toen politie en gemeentelijke handhavers gisteren enkele van deze locaties controleerden, bleek dat daar gehoor werd gegeven aan de nieuwe regel. Maar de bruiloft in Opera aan de Fruitweg ging zondagmiddag gewoon door, met volgens bronnen zo’n 500 bezoekers. Volgens de woordvoerder van de burgemeester is er op toegezien ,,dat zij zich hebben verspreid over de zalen, zodat er per zaal niet meer dan honderd mensen aanwezig waren”.

Zalencentrum Opera is sinds oktober in opspraak. Het zou geld hebben gedoneerd aan de politieke partij Groep De Mos/Hart voor Den Haag, in ruil voor vergunningen. Sinds eind vorig jaar heeft Opera twee vergunningen om tot diep in de nacht open te blijven. Nadat de Rijksrecherche in dit onderzoek een inval deed, viel het college van burgemeester en wethouders van Den Haag.