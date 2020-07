Politie maakt Mariahoeve drugsvrij: Al 2500 planten tijdens zes invallen aangetroffen

Robèrt van Beckhoven opent bakkerij in Leidschen­dam

13:06 Fans van Robèrt van Beckhoven opgelet! De Meester Patissier en Meester Boulanger, bekend van het populaire programma Heel Holland Bakt, opent volgend jaar een boulangerie en patisserie in de Mall of the Netherlands in Leidschendam.