Politie met man en macht op zoek in Scheveningse Bosjes naar antwoorden over moordverdachte Thijs H.

Verlamde hond Max

De vrouw was daar zoals elke dag ’s middags met haar twee honden van wie Max de bekendste was. De labrador was verlamd en zijn baasje nam hem mee in een speciaal karretje. Juist de liefdevolle behandeling van het verlamde dier leek vorige week in alle speculaties rond de mysterieuze dood van Etsuko een motief te kunnen zijn geweest. Frequente bezoekers met honden van de Scheveningse Bosjes dachten dat iemand mogelijk ruzie had gemaakt omdat hij of zij vond dat de vrouw te veel met de hond zeulde. Maar niets daarvan bleek waar.