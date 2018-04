Politie moet dak op: 'Prachtige locatie maar niet toegestaan'

Rotterdam­mer (19) aangehou­den voor fatale schietpar­tij in shishaloun­ge

16 april Een 19-jarige man uit Rotterdam is aan het begin van de avond aangehouden voor de dodelijke schietpartij in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Hierbij werd op zaterdagavond 7 april de 17-jarige Azad Asin neergeschoten. De maandag erna overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.