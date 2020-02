Politie moet koffie in gebarentaal bestellen bij Robert: ‘Mooi dat deze mensen zich nu niet ‘nutteloos’ voelen’

Binnen&Buiten René en Marijke verkopen herenhuis in Den Haag: ‘Het klassieke senioren-ver­haal’

11:11 René en Marijke Vlaanderen verkopen hun herenhuis aan het Phloxplein in Den Haag. ,,Het is het klassieke senioren-verhaal’’, grapt René. ,,Het is nu te groot.’’ Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.