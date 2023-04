Politie moet verkeerscontrole al na kwartier stoppen: ‘illegale’ mannen slaan op de vlucht

Wildste verhalen over mysterieu­ze dood van ouder Haags stel: ‘Voel me niet meer veilig’

De wildste verhalen gaan rond over de mysterieuze dood van een ouder Haags stel. De man en vrouw werden in maart levenloos in zijn appartement aan De Rade gevonden, nadat ze al een week niet meer waren gezien. ,,Het blijft een raadsel.”