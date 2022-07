Politie neemt rijbewijs in beslag van vrouw (85) die in verwarde toestand aanrijding veroorzaakt

De politie heeft zaterdag het rijbewijs ingenomen van een 85-jarige vrouw die een aanrijding had veroorzaakt op de Klaverweide in Voorburg. De vrouw bleek nogal verward te zijn en kon niet meer veilig verder rijden.

De politie kreeg zaterdagmorgen een melding van een botsing op de Klaverweide in Voorburg. De melder had het idee dat de tegenpartij mogelijk onder invloed of verward was. Toen de collega’s ter plaatse kwamen bleek die ‘tegenpartij’ een vrouw van 85 te zijn. Zij had een aanrijding veroorzaakt en kwam inderdaad warrig over.

Het was voor haar niet meer mogelijk om adequaat (in het verkeer) te reageren waarop de agenten besloten haar rijbewijs in te nemen. Alle deelnemers aan het verkeer moeten immers over de juiste rijvaardigheid beschikken. Het rijbewijs wordt samen met een zogenoemde mededeling opgestuurd naar het CBR.

Quote We hebben haar vrijheid afgenomen, maar het is onze taak om de weggebrui­kers en haarzelf in bescher­ming te nemen politie, op facebook

‘Wij snappen dat het een enorme vrijheid is die wordt afgenomen van deze dame. Namelijk de vrijheid om nog met de auto op stap te kunnen. Maar het is onze taak om de medeweggebruikers en haarzelf in bescherming te nemen’, zo schrijft de politie op Facebook in een verklaring.

Uit een gesprek met de vrouw bleek dat zij onderweg was naar de supermarkt om wat boodschappen te halen. ‘Uiteraard zijn wij de beroerdste niet en hebben wij het boodschappenlijstje afgewerkt en de dame samen met de boodschappen thuis afgezet.’

Een agent werkt het boodschappenlijstje van de vrouw af.

De dochter van de vrouw is op de hoogte gebracht van het incident. Zij was blij met het optreden van de agenten. ‘Het mooie is dat bij dit soort casussen onze taken van hulpverlening en handhaving van de rechtsorde samenkomen.’

Keuring vanaf 75 jaar In zijn algemeenheid geldt dat wanneer het rijbewijs van iemand van 75 jaar of ouder verloopt en een verlenging wordt aangevraagd, er eerst een keuring door een arts moet plaatsvinden. De arts moet bepalen of iemand nog gezond genoeg is om auto te kunnen rijden.

