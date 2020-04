Politie nog altijd op zoek naar getuigen schietpartij Zonneoord

De politie is nog altijd op zoek naar getuigen van de schietpartij op 5 april bij het Zonneoord in Den Haag. Vlak na de schietpartij werden twee verdachten door agenten met getrokken pistolen aangehouden, maar het paar had er niets mee te maken.

De politie is daarom op zoek naar getuigen via het opsporingsprogramma Team West. Het 26-jarige slachtoffer was juist zijn auto aan het parkeren op het Zonneoord in Den Haag toen een man van een motor stapte en hem onder vuur nam. Er is waarschijnlijk zes keer op hem geschoten. De Hagenaar kon ontkomen, maar raakte wel gewond. Politieagenten troffen hem even later met verwondingen aan in de bosjes. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar.

De schutter sloeg met een andere man op de vlucht. Op een wit-oranje crossmotor gingen ze ervandoor. De politie vermoedt dat het duo vanuit de Haagse wijk Bouwlust via de Nieuweweg in Poeldijk, langs industrieterrein ABC Westland is gereden. Daarna kwamen ze aan op de Arckelweg, waar ze waarschijnlijk hun jassen en tas in het water dumpten. Politieagenten visten de doorweekte kleding uit het water. Forensische experts gaan aan de slag om sporen te vinden.

Camera's

De daders zijn nog niet gevonden. Niet lang na de schietpartij hielden agenten met getrokken pistolen twee motorrijders op de Wippolderlaan in Wateringen aan. Na onderzoek bleken die echter niets met de beschieting te maken te hebben. De politie is daarom op zoek naar getuigen en hoopt ook dat er mensen zijn die camera's hebben in de buurt van de vluchtroute.