Politie ‘nog zichtbaarder’, maar rood-groene versiering verdwijnt voor wedstrijd Marokko-Spanje

Uitgerekend op de dag dat het Marokkaans elftal voetbalgeschiedenis kan schrijven is het grijs geworden in de Haagse Schilderswijk. Bewoners van de Vaillantlaan hebben uit voorzorg hun rood-groene feestversiering weggehaald in de hoop dat het deze keer rustig blijft.