Politie omsingelt schoolgebouw omdat er mensen op dak zouden hangen

video Vrouw (35) zwaarge­wond door schietpar­tij nadat schutter even daarvoor haar woning binnen­dringt

Door een schietpartij in een woning aan de Van Vredenburchlaan in Bergschenhoek is vrijdagavond een 35-jarige vrouw zwaargewond geraakt. De politie laat weten nog op zoek te zijn naar de dader. In de woning was een kind aanwezig, dat door de politie in veiligheid is gebracht. Het kind raakte niet gewond.

11:27