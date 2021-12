Politie onderzoekt mogelijke link autobranden in Rijswijk en Den Haag

Rond 21.00 uur was het raak op de Huis te Landelaan in Rijswijk waar een auto in brand bleek te staan. Een half uur later kwam er een melding vanuit de Hildebrandstraat in Den Haag waar twee voertuigen vlam hadden gevat. De politie is een onderzoek gestart om te kijken of de branden iets met elkaar te maken hebben.