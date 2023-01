Politie onderzoekt nog hoe erg man (23) onder invloed was na dodelijke crash

De 23-jarige automobilist die vrijdagavond op de Koningskade in Den Haag een leeftijdsgenoot uit Delft doodreed, zit nog vast in de cel. De man werd na de dodelijke crash meteen aangehouden. Hij zou onder invloed hebben gereden.

De politie kan nog niet zeggen wat en hoeveel de automobilist heeft gebruikt. Daarvoor is het wachten op de uitslag van het bloedonderzoek. De man zit formeel vast op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Later deze week bepaalt de rechter of de man langer in voorarrest moet blijven.

De politie is nog bezig met verder onderzoek naar de toedracht van de crash. Daarvoor worden onder andere camerabeelden uit de buurt bekeken. Ook wordt gekeken of de snelheid van de voertuigen achterhaald kan worden.

Enorme klap

Wie foto’s bekijkt van na het ongeval, zal constateren dat het een enorme klap geweest moet zijn. De rode auto waartegen aan is geknald is voorbij het kruispunt met de Javastraat terechtgekomen, alsof na een keer tollen een bulldozer het autootje opzij heeft geschoven. De voorkant van de andere auto zit volledig in elkaar. Ook het verkeerslicht is kapotgeslagen.

Op de aanrijding komen veel reacties binnen, vooral vanwege de verdenking dat de veroorzaker van de botsing onder invloed was. Deze Hagenaars zeggen dat de automobilist een vrijbrief had omdat de politie in Den Haag nauwelijks nog controleert op het gebruik van alcohol. In een reactie zegt een politiewoordvoerder dat agenten ‘maar een keer tegelijk ingezet kunnen worden’. ,,Waar het kan zullen wij zeker alcoholcontroles blijven houden, maar we moeten keuzes maken in ons politiewerk.” Het is bekend dat de politie van de Eenheid Den Haag ruim driehonderd agenten te kort komt.

