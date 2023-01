Politie ontdekt 482 lachgasflessen in garagebox van woning aan Wilhelminastraat in Den Haag

Lachgas voor recreatief gebruik is vanaf dit jaar verboden in ons land, omdat het schadelijk en gevaarlijk voor de gezondheid is. Met name in het verkeer zorgden personen die na het gebruik van lachgas de weg op gingen voor verschillende verkeersongelukken. Het middel zorgt onder meer voor misselijkheid en tintelingen die in sommige gevallen tot verlamming leiden. Maar ook kan het voor brand of een explosie zorgen. Opslaan in of nabij een woning is dus erg gevaarlijk.