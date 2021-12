Politie ontdekt illegaal gokhuis aan Kerketuinenweg, 39-jarige Rijswijker aangehouden voor witwassen

‘Doodgewone mannen’ hadden 150 miljoen euro aan coke verstopt in deze loods

Vijf ‘doodnormale gasten’ zijn door een grote politiemacht aangehouden in een loods in Voorschoten. Althans, ze leken zo gewoon. Maar in hun bedrijf verborgen ze maar liefst 2000 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 150 miljoen euro. Zo'n megagrote drugsvangst doet de politie niet vaak.

16 december