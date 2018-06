Politie ontdekt voorraad verdovende middelen in busje

Eigenaar gezocht van drone die achterruit van auto verbrijzel­de

11:36 Een drone vloog vorige week tegen de achterruit van een geparkeerde auto aan de Wilgendreef in Voorburg. Het resultaat was niet alleen een kapotte achterruit, maar ook een raadsel. Want van wie is dat ding nu eigenlijk? De politie doet vandaag een oproep aan de eigenaar om zich te melden.