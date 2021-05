Politie ontruimt omgeving bij paleis Huis ten Bosch vanwege verdachte situatie

live twitter LIVE | Zijn Gennaro van D. en Eduardo M. verantwoor­de­lijk voor de dood van Bilal Aydin?

12:58 Welk bewijs legt het Openbaar Ministerie vandaag op tafel over de twee jonge mannen die ze verantwoordelijk houdt voor de dood van Bilal Aydin in 2019 in Den Haag? Een fatale steekpartij die gebeurde op nagenoeg exact dezelfde plek als waar vorige week de 17-jarige Myron om het leven kwam en die ook alles te maken heeft met de scene rond drillrappers.