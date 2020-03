Politie op zoek naar straatrover in Rijswijk

Haagse tienerste­ker Luis P. onderzocht in Pieter Baan Centrum: ‘Te druk in zijn hoofd’

16:29 Luis P. wordt verdacht van poging tot moord op de drie tieners die hij in november in de Grote Marktstraat in Den Haag zou hebben neergestoken. Vandaag bogen de rechters zich voor het eerst over de zaak van de 35-jarige Colombiaan. Het wachten is op het rapport van het Pieter Baan Centrum.