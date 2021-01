Politie Overbosch ‘verhuurt’ agenten: ‘We laten zien dat we er zijn’

Ook fietsende agent rijdt nu op de weg in Zoetermeer met blauw zwaailicht

5 januari Kijk niet raar op als je binnenkort in Zoetermeer bent en een agent op fiets met blauw zwaailicht langsrijdt. De politiebikers van zes teams in Nederland doen sinds 1 januari mee aan een proef. Bedoeling is om te kijken of de politie op een tweewieler veiliger kan werken als er ‘blauwe optische signalen’ zijn.