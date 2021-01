Politie overladen met steunbetuigingen: ‘Dit wordt gewaardeerd!’

De politie is deze dagen overladen met steunbetuigingen van haar inwoners. Die bedanken agenten voor hun inzet tijdens de avondklokrellen in Den Haag en omstreken.

,,Plots werden wij verrast met leuke attenties”, schrijft politie Zoetermeer bij een foto van meerdere boeketten die zijn afgeleverd. ,,Bewoners wilden hun dank en complimenten uitspreken voor ons zware werk in deze tijd. Dat wordt zeker gewaardeerd!” Ook bij politiebureau Segbroek werden bloemetjes bezorgd. ,,Ook de dienders aan bureau Segbroek in Den Haag zijn gisteren in de bloemen gezet door een lieve burger. Een dikke pluim voor ons allen vanwege de rellen in Den Haag.”

Politie Pijnacker-Nootdorp bedankt haar inwoners. ,,Dank voor de steunbetuigingen die wij kregen na afgelopen weekend! #stilvan #dankbaar.”

De agenten van politiebureaus in Delft en in het Haagse Laak roemen de actiebereidheid van haar inwoners. ,,Gisteren werd er via diverse social media kanalen opgeroepen om te gaan rellen in Delft. Jullie, als inwoners van Delft, hebben massaal deze oproepen en de informatie die daar bij hoorde, met ons gedeeld. Zodoende konden wij ons goed voorbereiden op wat er mogelijk ging komen. Mede doordat jullie met zijn allen dit geweld afkeurden, is het rustig gebleven in Delft, waarvoor dank!” aldus de Delftse agenten.

Laak: ,,Het kan niemand zijn ontgaan de afgelopen dagen, maar ondanks al het nieuws houden zoveel mensen zich WEL aan de avondklok en daarvoor een compliment voor jullie allemaal. In deze tijden gebeuren er ook veel mooie dingen. Saamhorigheid.”

Rustig

Het bleef gisteravond rustig, ondanks de meerdere oproepen om te gaan rellen op onder andere de Grote Markt en in het centrum van Delft. De teleurstelling was groot in de grootste Haagse appgroep, gewijd aan de rellen. De politie was té massaal aanwezig en de deelnemers baalden ook dat ze nu onderdeden voor relschoppers in andere steden.

