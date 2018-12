Politie pakt crimineel geld op ‘afpakjesavond’

Agenten bezochten 25 huisadressen en andere plekken zoals haven-, industrie- en winkelgebieden. Zij richtten zich specifiek op locaties waar eerder gestolen goederen en omgekatte auto’s zijn aangetroffen en waar zich regelmatig criminelen ophouden. Voor de controles waren kentekens verzameld van mensen die nog een boete moesten betalen. Bij huizen waar niemand opendeed, bood een sleutelexpert uitkomst. Ook is op enkele 'strategische' plekken langsrijdend verkeer in de gaten gehouden en patrouilleerden agenten in de omgeving van treinstations. Lees verder onder de foto.

‘Misdaad loont niet’

,,In de geest van de Goedheiligman vindt ook de politie dat je fout gedrag niet moet belonen maar juist aanpakken”, meldt de politie. ,,In dit geval betekent aanpakken het afpakken van crimineel verdiend geld. Hiermee onderstreept de politie dat misdaad niet loont.”



Aan de controle werkten bijna zestig politiemensen mee. Er zijn tien auto's in beslag genomen, drie elektrische fietsen, twee scooters en een complete inboedel. Daarnaast is 4500 euro geïnd aan terug te betalen geld. Ook is informatie verzameld over criminele activiteiten die kunnen helpen bij (lopend) onderzoek.



