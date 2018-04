Politie pakt mannen op die zich verdacht gedroegen

Niet iedereen stopt na pensioen: 'Oude bazen' gaan gewoon elke dag naar de kas

18:06 Van stoppen willen ze niet weten, de Westlandse ‘oude bazen’ die nog altijd in de kas werken. Sommigen zijn bijna 80 jaar oud, maar nog elke ochtend gaan ze aan de slag met potplanten, bloem-kolen of paprika’s. ,,Het zit in de genen.’’