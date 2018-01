Politie pakt twee verdachten op voor poging tot woninginbraak

De beschrijving van de oplettende getuige was duidelijk genoeg voor de politie om later twee Haagse mannen aan te houden van 19 en 20 jaar. De twee reden in de buurt van de omgeving rond in een auto en nadat de politie hen staande hield bleek dat zij inbrekerswerktuig bij zich hadden. Op de desbetreffende woning bleken later ook verse inbraaksporen te zitten. De eigenaar van de woning doet aangifte en er loopt momenteel een onderzoek.