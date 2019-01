Politie: pas op voor Irish Travellers in Leidschendam

De malafide klusjesmannen, die bekend staan als ‘Irish Travellers’, waren vandaag actief in de Leidschendamse wijk Het Lien. Volgens calamiteitensite AS Media waren ze bezig met werkzaamheden op het Hooikamp en is er door de politie een bedrijfsbusje gecontroleerd. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. Wel waarschuwt de politie dus nog voor de oplichters.



Deze Ieren reizen rond en doen onderweg klusjes. Ze bieden hun diensten voor lage prijzen aan, maar zodra er betaald moet worden valt het bedrag een stuk hoger uit. En in sommige gevallen vragen ze op zó’n agressieve manier om hun geld, dat mensen niet durven te weigeren. De travellers zijn te herkennen aan hun eenvoudige folders, het gebrek aan offertes en hun Ierse accent.



